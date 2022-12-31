Названа дата похорон Папы Римского на покое Бенедикта XVI

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Церемония похорон почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI состоится в четверг, 5 января, на площади Святого Петра. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Он также добавил, что церемонию будет возглавлять действующий Папа Римский Франциск, передает ТАСС.

31 декабря стало известно, что на 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Понтифик, носивший в миру имя Йозеф Алоиз Ратцингер, стал первым главой католической церкви немецкого происхождения почти за тысячу лет.

До этого Папа Римский Франциск сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у своего предшественника. Тогда он попросил всех верующих об особой молитве за Папу Бенедикта XVI, который в молчании всегда поддерживал церковь.

Бенедикт XVI возглавил Римско-католическую церковь в 2005 году после смерти Иоанна Павла II. В 2013 году в возрасте 85 лет он отказался от папского престола, сославшись на нехватку сил для управления церковью. Это стало первым отречением понтифика за последние шесть веков.