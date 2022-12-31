Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI

Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Почетного Папы Римского Бенедикта XVI.

По словам священнослужителя, понтифик внес существенный вклад в развитие межхристианского мира. Также патриарх Кирилл отметил, что Бенедикт XVI с большим уважением относился к традициям русского православия.

— От лица Русской Православной Церкви выражаю Вам и пастве Римско-Католической Церкви соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Всемилостивый Господь, смиренным работником в винограднике Которого почивший Понтифик назвал себя в день своего избрания, да сотворит ему вечную память! — говорится в тексте телеграммы патриарха.

Сегодня стало известно, что на 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Понтифик, носивший в миру имя Йозеф Алоиз Ратцингер, стал первым главой католической церкви немецкого происхождения почти за тысячу лет.

Церемония похорон почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI состоятся в четверг, 5 января, на площади Святого Петра.