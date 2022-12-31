Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI

Евгений Жуков
Общество
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Почетного Папы Римского Бенедикта XVI.

По словам священнослужителя, понтифик внес существенный вклад в развитие межхристианского мира. Также патриарх Кирилл отметил, что Бенедикт XVI с большим уважением относился к традициям русского православия.

— От лица Русской Православной Церкви выражаю Вам и пастве Римско-Католической Церкви соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Всемилостивый Господь, смиренным работником в винограднике Которого почивший Понтифик назвал себя в день своего избрания, да сотворит ему вечную память! — говорится в тексте телеграммы патриарха.

Сегодня стало известно, что на 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Понтифик, носивший в миру имя Йозеф Алоиз Ратцингер, стал первым главой католической церкви немецкого происхождения почти за тысячу лет.

Церемония похорон почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI состоятся в четверг, 5 января, на площади Святого Петра.

Патриарх Кирилл Соболезнования Русская православная церковь (РПЦ) Католическая церковь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте