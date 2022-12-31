Минобороны РФ сообщило о возвращении 82 россиян в результате обмена с украинской стороной

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

С подконтрольной Киеву территории были возвращены 82 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом в субботу, 31 декабря, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

Освобожденные военные будут по воздуху доставлены в столицу для прохождения курса необходимого лечения и реабилитации в специализированных медучреждениях

— Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

6 декабря сообщалось, что из плена украинской армии вернулись 50 российских солдат. Всем вернувшимся военнослужащим была оказана помощь.

До этого подполковник ВСУ рассказал, что украинские бойцы зачастую самовольно покидают поле боя. Также он напомнил, как главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный потребовал усилить ответственность за самовольный уход из воинской части.

Украинский дезертир, попавший в плен к российской армии на Запорожском направлении, 8 декабря заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» своих бойцов.