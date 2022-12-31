Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны РФ сообщило о возвращении 82 россиян в результате обмена с украинской стороной

Евгений Жуков
Общество
Минобороны РФ сообщило о возвращении 82 россиян в результате обмена с украинской стороной
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

С подконтрольной Киеву территории были возвращены 82 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом в субботу, 31 декабря, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

Освобожденные военные будут по воздуху доставлены в столицу для прохождения курса необходимого лечения и реабилитации в специализированных медучреждениях

— Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

6 декабря сообщалось, что из плена украинской армии вернулись 50 российских солдат. Всем вернувшимся военнослужащим была оказана помощь.

До этого подполковник ВСУ рассказал, что украинские бойцы зачастую самовольно покидают поле боя. Также он напомнил, как главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный потребовал усилить ответственность за самовольный уход из воинской части.

Украинский дезертир, попавший в плен к российской армии на Запорожском направлении, 8 декабря заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» своих бойцов.

Украина Обмен пленными Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте