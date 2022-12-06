Минобороны подтвердило возвращение из украинского плена 60 российских солдат

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Из плена украинской армии вернулись 50 российских солдат, которым грозила смертельная опасность. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении.

Сейчас вернувшимся из плена бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Россия займется проведением нового обмена военнопленными с Украиной по формуле 60 на 60.

До этого обмен военнопленными состоялся 1 декабря. В тот день российская сторона вернула на Родину 50 военнослужащих.

Министерство обороны России опубликовало видео с вызволенными из украинского плена 50 солдатами. Освобожденный из плена солдат выразил благодарность руководству за работу по освобождению его самого и товарищей.