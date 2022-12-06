Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны подтвердило возвращение из украинского плена 60 российских солдат

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны подтвердило возвращение из украинского плена 60 российских солдат
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Из плена украинской армии вернулись 50 российских солдат, которым грозила смертельная опасность. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении.

Сейчас вернувшимся из плена бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Россия займется проведением нового обмена военнопленными с Украиной по формуле 60 на 60.

До этого обмен военнопленными состоялся 1 декабря. В тот день российская сторона вернула на Родину 50 военнослужащих.

Министерство обороны России опубликовало видео с вызволенными из украинского плена 50 солдатами. Освобожденный из плена солдат выразил благодарность руководству за работу по освобождению его самого и товарищей.

Украина Обмен пленными Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте