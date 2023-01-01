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Названы самые популярные станции метро в новогоднюю ночь

Евгений Жуков
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Названы самые популярные станции метро в новогоднюю ночь
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Самой популярной станцией московского метрополитена в новогоднюю ночь стал «Охотный ряд», которой воспользовались порядка 45 тысяч пассажиров. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На почетном втором месте по количеству пассажиров оказалась станция «Пушкинская» — в праздничную ночь ее посетили 32,2 тысячи пассажиров. В свою очередь «Площадь Революции» замыкает тройку лидеров с почти 30 тысячами пассажиров.

— Мы довезли всех пассажиров безопасно и с комфортом. Поздравляем с Новым годом и желаем хороших праздников! — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в новогоднюю ночь на всем городском транспорте Москвы было совершено более одного миллиона поездок. Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) стали самыми популярными видами транспорта, в новогоднюю ночь ими воспользовались порядка 820 тысяч раз.

Cтанции Московского метрополитена украсили к Новому году. Так, на стойках «Живое общение» можно отправить письмо Деду Морозу или родным.

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