Москвичей предупредили о сильном ветре и гололеде 3 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ночь на 3 января в Москве ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду, осадки и гололед, что может затруднить движение транспорта. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Просим водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны, — говорится в сообщении.

Уточняется, что суровые погодные условия могут продлиться в Москве с 03:00 3 января и до конца дня.

Первые два дня 2023 года выдались рекордно теплыми, однако затем в город придут холода. Но и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские каникулы «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, погода будет «дерганой» и переменчивой.

До этого стало известно, что декабрь 2022 года в столице побил рекорд этого же периода 1981 года, когда в городе выпало 117 миллиметров осадков. Новый же рекорд составил 129 миллиметров.