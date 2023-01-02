Самарский губернатор сообщил о погибших при ударе ВСУ в Макеевке земляках

Фото: Администрация президента РФ

Среди погибших при ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, где находились российские военные, были жители Самарской области. Об этом в понедельник 2 января, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

— Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются. Понимаю, что сейчас многие волнуются, хотят больше узнать о своих близких, — заявил он.

Азаров подчеркнул, что сейчас в Сети распространяется большое количество фейков об этом обстреле, он призвал не верить им и слушать только официальные источники.

Сам самарский губернатор сейчас находится на связи с Минобороны России. Он пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь, передает Telegram-канал «Самарская область».

До этого в Минобороны сообщили, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке погибли 63 российских солдата. Всего было выпущено шесть ракет. Две ракеты были сбиты российской ПВО, однако четыре все же достигли цели.

Также сообщалось, что причиной попадания HIMARS по зданию ПТУ послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов.