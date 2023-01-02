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Трамваи № 4 и 25 задерживаются на Большой Ширяевской улице из-за машины на путях

Евгений Белоусов
Происшествия
Трамваи № 4 и 25 задерживаются на Большой Ширяевской улице из-за машины на путях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Большая Ширяевская улица Карта всех событий

Из-за застрявшего на путях автомобиля трамваи № 4 и 25 задерживаются на Большой Ширяевской улице в районе остановки «2-й Ширяевский переулок». Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в Хорошевском районе столицы столкнулись восемь автомобилей на 3-й Магистральной улице. В ДТП пострадал один человек.

Помимо этого, на внешней стороне 89-го километра МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль. Движение на участке осуществлялось по двум полосам из пяти, однако позже было восстановлено.

Также Дептранс Москвы подвел итоги работы ЦОДД в 2022 году. Сотрудники центра в 2022 году оборудовали 389 пешеходных переходов, организовали почти пять тысяч парковочных мест, реализовали 191 проект для улучшения движения, а также запустили новые проекты, повышающие безопасность движения.

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