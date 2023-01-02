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СК возбудит уголовное дело после предъявления СБУ обвинения Набиуллиной

Евгений Белоусов
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СК возбудит уголовное дело после предъявления СБУ обвинения Набиуллиной
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением СБУ к уголовной ответственности председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе СК.

— В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

Подобное действие со стороны СБУ является незаконным, уточняется на официальном сайте СК РФ.

В СБУ заявили, что Набиуллина организовала введение рублевой зоны и блокирование гривны в регионах, которые вошли в состав России после осенних референдумов.

До этого СБУ объявила в розыск председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Им обоим также инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

После этого Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело в связи с возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине.

Украина Следственный комитет Александр Бастрыкин Эльвира Набиуллина Уголовные дела
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