Движение трамваев на Большой Ширяевской улице восстановлено

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Большая Ширяевская улица Карта всех событий

Движение трамваев № 4 и 25 на Большой Ширяевской улице было восстановлено. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Большой Ширяевской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение трамваев было задержано из-за застрявшего на трамвайных путях автомобиля.

Кроме того, на внешней стороне 89-го километра МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль. Движение на участке осуществлялось по двум полосам из пяти, однако позже было восстановлено.

Также Дептранс Москвы подвел итоги работы ЦОДД в 2022 году. Сотрудники центра в 2022 году оборудовали 389 пешеходных переходов, организовали почти пять тысяч парковочных мест, реализовали 191 проект для улучшения движения, а также запустили новые проекты, повышающие безопасность движения.