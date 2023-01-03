Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

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Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской украинских областях. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирена начала звучать во вторник, 2 января, в 23:28 по московскому времени.

Также воздушная тревога объявлена на подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей, сообщает РИА Новости.

Днем 2 января сразу в двух областях Украины прогремели взрывы. Как уточняется, взрывы были слышны в Николаевской и Черкасской областях.

Утром 2 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Также он добавил, что в Киеве обесточены некоторые объекты теплоснабжения. При этом водоснабжение в городе осуществляется в штатном режиме.

С 10 октября Россия начала наносить воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины. В этот день президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России через два дня после взрыва на Крымском мосту.