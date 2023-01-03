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Финский аналитик Кяихке сообщил, что ВВП Украины снизился в десять раз больше, чем у РФ

Юлия Курганова
В мире
Финский аналитик Кяихке сообщил, что ВВП Украины снизился в десять раз больше, чем у РФ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ВВП Украины в 2022 году снизился на 40 процентов, в то время как спад экономики России оценивается в десять раз меньше. Об этом сообщил научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке.

По его словам, нет никаких признаков того, что санкции поставят Москву «на колени» и повлияют на ее способность продолжать спецоперацию. Он считает, что в данном вопросе на Западе «был чрезмерный оптимизм».

— ВВП на Украине в прошлом году упал на 40 процентов, а в России мы говорим о четырех процентах, — сообщил Кяихке порталу Ilta-Sanomat.

Наступивший год должен стать для РФ годом развития и победы. Об этом 2 января заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Он напомнил, что прошлогодние изменения в мировой политике привели к запуску новых процессов в 2023 году.

До этого в своем новогоднем поздравлении парламентарий пожелал гражданам достигать поставленных целей и укрепления России.

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