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«Общая победа»: Володин дал прогноз для России на 2023 год

Араз Салехов
Политика
«Общая победа»: Володин дал прогноз для России на 2023 год
Фото: Пресс-служба Госдумы

Наступивший год должен стать для России годом развития и победы. Об этом в понедельник, 2 января, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

— Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы, — отметил он.

Парламентарий напомнил, что прошлогодние изменения в мировой политике привели к запуску новых процессов в 2023 году. Володин в своем Telegram-канале заявил, что наступивший год определит развитие всего мира на многие десятилетия вперед.

До этого в своем новогоднем поздравлении парламентарий пожелал гражданам достигать поставленных целей и укрепления России.

В прошлом году Володин заявил, что прогнозы Вашингтона и Брюсселя, согласно которым экономика России достигнет инфляции в 100 процентов, а уровень ВВП упадет на 25 процентов, провалились. Политик отметил, что, несмотря на введение более чем 13 тысяч санкций, политическая система и экономическая модель России доказали свою эффективность.

Российская военная операция на Украине продолжится до достижения всех поставленных целей. Президент России Владимир Путин заявил, что это «длительный процесс». «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году.

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