Французский наемник Броншэн потерял на Украине ногу и оказался никому не нужен
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Наемник из Франции Максим Броншэн, который воевал на Украине на стороне ВСУ и потерял там ногу, пожаловался, что французское посольстве в Киеве не оказало ему помощи после ранения.
32-летний эльзасец добровольно приехал воевать на Украину. Он потерял левую ногу, подорвавшись в лесу на мине. В настоящее время Броншэн проходит лечение в больнице в Страсбурге.
Он пожаловался, что посольство Франции на Украине не поддержало его после того, как он был тяжело ранен.
— Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи, — заявил солдат в беседе с порталом TF1 INFO.
При этом отмечается, что, согласно уголовному кодексу Франции, Броншэн является наемником и ему грозит пять лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.
Читатели французского издания Le Figaro скептически прокомментировали материал, в котором анализировались сценарии возможного контрнаступления ВСУ. В статье сказано о «решительном настрое» украинских войск и президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные операции и подготовке нового контрнаступления.