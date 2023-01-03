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Французский наемник Броншэн потерял на Украине ногу и оказался никому не нужен

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Французский наемник Броншэн потерял на Украине ногу и оказался никому не нужен
Фото: kyivcity.gov.ua

Наемник из Франции Максим Броншэн, который воевал на Украине на стороне ВСУ и потерял там ногу, пожаловался, что французское посольстве в Киеве не оказало ему помощи после ранения.

32-летний эльзасец добровольно приехал воевать на Украину. Он потерял левую ногу, подорвавшись в лесу на мине. В настоящее время Броншэн проходит лечение в больнице в Страсбурге.

Он пожаловался, что посольство Франции на Украине не поддержало его после того, как он был тяжело ранен.

— Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи, — заявил солдат в беседе с порталом TF1 INFO.

При этом отмечается, что, согласно уголовному кодексу Франции, Броншэн является наемником и ему грозит пять лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.

Читатели французского издания Le Figaro скептически прокомментировали материал, в котором анализировались сценарии возможного контрнаступления ВСУ. В статье сказано о «решительном настрое» украинских войск и президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные операции и подготовке нового контрнаступления.

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