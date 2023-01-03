Сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных опровергли

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Распространившиеся в СМИ сообщения о гибели при ударе украинской армии по зданию ПТУ в Макеевке, где находились российские военные, мобилизованных из Саратовской области не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 3 января, сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко.

— По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было, — передает ее слова РИА Новости.

До этого в Минобороны сообщили, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке погибли 63 российских солдата. Всего было выпущено шесть ракет. Две ракеты были сбиты российской ПВО, однако четыре все же достигли цели.

Позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших при ударе ВСУ были жители его региона.

Одной из возможных причин такого инцидента стала высокая сотовая активность российских военнослужащих. Как уточняется, точное местоположение российских военных было выявлено с помощью разведывательного комплекса ECHELON.