«Не хочу никого ненавидеть»: Меладзе высказался после скандала с украинским лозунгом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Валерий Меладзе решил высказаться после недавнего скандала с его участием. На концерте в Дубае артист произнес фразу в поддержку Украины, что повлекло за собой шквал критики со стороны его российских коллег, слушателей и даже политиков.

— Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, при котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, не пытаюсь никому угодить, — заявил Меладзе.

Певец также призвал к скорейшему прекращению вражды между близкими народами и завершению антагонизма. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Во время новогоднего концерта в Дубае 57-летний Меладзе разговорился с одним из зрителей и высказал поддержку украинской армии. Негромко он произнес на камеру украинский лозунг, вторя своему собеседнику. Это вызвало бурю возмущения со стороны русскоязычных пользователей Сети.

Вскоре член Совета Федерации Елена Афанасьева заявила, что Меладзе следует лишить российского гражданства после его поступка.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что теперь Меладзе заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.