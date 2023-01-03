Более 60 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, С12А Карта всех событий

В столичных аэропортах задержано и отменено в общей сложности 68 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на вторник, 3 января.

Так, на 18:44 по московскому времени 26 рейсов задержали в аэропорту Домодедово, там же отменили еще один рейс. Во Внукове всего задержано 17 рейсов и тоже отменен один.

Больше всего отмен наблюдается в аэропорту Шереметьево. Там отменили восемь рейсов. Кроме того, задерживаются здесь 15 рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого профильные эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах. Согласно данным специалистов, самым загруженным перед новогодними праздниками является один из последних дней января. По их словам, повышенный спрос на перелеты в последний месяц года можно объяснить фактором сезонности и появлением новых рейсов.

29 декабря сообщалось, что аэропорт Шереметьево готов к работе в пиковый период новогодних перевозок. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники аэропорта имеют все необходимые ресурсы для надежного обеспечения взлетно-посадочных операций.