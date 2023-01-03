Фильм «Чебурашка» за три дня проката заработал более миллиарда рублей

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Российский художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко с Народным артистом России Сергеем Гармашем в главной роли за первые три дня проката сумел заработать более миллиарда рублей. Это следует из данных системы сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС на вторник, 3 января.

Премьера картины состоялась 1 января. За это время Чебурашка заработал уже 1 086 608 803 рублей, говорится на сайте. Так, фильм всего за три дня уже окупил свое производства, на которое ушло 850 миллионов рублей.

До этого стало известно, что сиквел фантастической саги Джеймса Кэмерона «Аватар-2» за 12 дней собрал свыше одного миллиарда долларов. Он занял третью позицию по объемам продаж после последних частей «Мстителей» Marvel: «Война бесконечности» и «Финал».

Кроме того, в декабре прошедшего года «Аватар: Путь воды» возглавил рейтинг проката в России и СНГ, собрав за выходные 17 и 18 декабря 160 миллионов рублей в прокате без учета РФ и Белоруссии.