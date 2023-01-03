Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фильм «Чебурашка» за три дня проката заработал более миллиарда рублей

Евгений Белоусов
Общество
Фильм «Чебурашка» за три дня проката заработал более миллиарда рублей
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Российский художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко с Народным артистом России Сергеем Гармашем в главной роли за первые три дня проката сумел заработать более миллиарда рублей. Это следует из данных системы сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС на вторник, 3 января.

Премьера картины состоялась 1 января. За это время Чебурашка заработал уже 1 086 608 803 рублей, говорится на сайте. Так, фильм всего за три дня уже окупил свое производства, на которое ушло 850 миллионов рублей.

До этого стало известно, что сиквел фантастической саги Джеймса Кэмерона «Аватар-2» за 12 дней собрал свыше одного миллиарда долларов. Он занял третью позицию по объемам продаж после последних частей «Мстителей» Marvel: «Война бесконечности» и «Финал».

Кроме того, в декабре прошедшего года «Аватар: Путь воды» возглавил рейтинг проката в России и СНГ, собрав за выходные 17 и 18 декабря 160 миллионов рублей в прокате без учета РФ и Белоруссии.

Культура Кино Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте