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Посол Украины Корнийчук раскритиковал главу МИД Израиля за разговор с Лавровым

Юлия Курганова
В мире
Посол Украины Корнийчук раскритиковал главу МИД Израиля за разговор с Лавровым
Фото: МИД РФ

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал министра иностранных дел страны Эли Коэна за разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом во вторник, 3 января, сообщило издание Times of Israel.

— Евгений Корнийчук считает, что разговор Эли Коэна с коллегой представляет собой изменение израильской политики, — сказано в статье.

3 января Лавров поговорил с израильским коллегой о ситуации на Украине и совместном торгово-экономическом сотрудничестве. Также министры обеих стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос нормализации обстановки ситуации в Сирии.

Летом 2022 года в отношениях РФ и Израиля появились некоторые сложности. Одна из недавних — возможное закрытие в России еврейского агентства «Сохнут». Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вовсе заявил, что в отношениях двух стран наметился кризис.

Действительно ли отношения России и Израиля переживают не лучшие времена? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дал политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Украина Сергей Лавров Россия МИД РФ Израиль
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