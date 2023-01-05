Пушилин сообщил об отправке пострадавших в Макеевке бойцов в другие регионы России

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Большинство военнослужащих, которые пострадали при обстреле в городе Макеевка, отправлены на лечение в другие регионы России. Об этом в четверг, 5 января, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Врио главы региона рассказал, что посетил раненных в Макеевке военнослужащих совместно с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По словам Пушилина, почти все уже переведены в больницы других российских регионов.

Глава нового российского региона на своем канале в Telegram добавил, что, по словам врачей, пострадавшие были доставлены в больницы максимально оперативно, благодаря чему удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар американскими ракетами HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики, в результате чего погибло 89 российских солдат. Всем родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.