Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось до 89 человек

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось до 89 человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Число российских военнослужащих, которые погибли при ударе со стороны украинской армии по Макеевке, увеличилось до 89 человек. Пусковая установка HIMARS, из которой велся огонь, была уничтожена ответным ударом. Об этом сообщили в среду, 4 января, в Министерстве обороны РФ.

— К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

До этого в Минобороны сообщили, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке погибли 63 российских солдата. Всего было выпущено шесть ракет. Две ракеты были сбиты российской системой ПВО, но четыре все же достигли цели.

Позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших при ударе ВСУ были жители его региона.

Одной из возможных причин такого инцидента стала высокая сотовая активность российских военнослужащих. Как уточняется, точное местоположение российских военных было выявлено с помощью разведывательного комплекса ECHELON.

Украина Солдаты Спецоперации Смерть Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте