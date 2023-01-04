Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось до 89 человек

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Число российских военнослужащих, которые погибли при ударе со стороны украинской армии по Макеевке, увеличилось до 89 человек. Пусковая установка HIMARS, из которой велся огонь, была уничтожена ответным ударом. Об этом сообщили в среду, 4 января, в Министерстве обороны РФ.

— К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

До этого в Минобороны сообщили, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке погибли 63 российских солдата. Всего было выпущено шесть ракет. Две ракеты были сбиты российской системой ПВО, но четыре все же достигли цели.

Позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших при ударе ВСУ были жители его региона.

Одной из возможных причин такого инцидента стала высокая сотовая активность российских военнослужащих. Как уточняется, точное местоположение российских военных было выявлено с помощью разведывательного комплекса ECHELON.