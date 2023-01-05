СМИ: Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции Эрдогана

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Западные и восточные государства оказались зависимы от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение выразили обозреватели в статье для газеты «Коммерсантъ».

В материале сказано, что президента Турции по итогам 2022 года можно назвать самым успешным политиком в мире, так как в течение всего года он выполнял функцию посредника между российской и украинской сторонами и получал от этого выгоду.

В статье также уточняется, что позиция Эрдогана делает предстоящие в Турции выборы на пост президента самыми важными для мировой политической арены. Так, результаты выборов могут повлиять на развитие ситуации на Украине, поведение Североатлантического альянса (НАТО) и на возможности Москвы по обходу санкционных мер, подытожили в издании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал провести телефонные разговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в среду, 4 января. Об этом ранее сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. По словам представителя Эрдогана, президент Турции хотел обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта.