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Путин пообщался по телефону с участником акции «Елка желаний»

Александр Афонин
Общество
Путин пообщался по телефону с участником акции «Елка желаний»
Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с участником всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» Давидом Шмелевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 5 января.

— Президент пообщался по телефону с семилетним Давидом Шмелевым из Ставропольского края — участником всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», — говорится в сообщении.

Шмелев стал одним из детей, чье желание исполнил глава государства. Ребенок загадал поездку в Москву и посещение Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Также его семье организовали специальную новогоднюю программу.

В процессе разговора мальчик поделился с президентом своими впечатлениями от полученных подарков, отметили на официальном сайте Кремля.

3 января Владимир Путин пообщался с еще одним участником акции «Елка желаний» — восьмилетней Агатой Былковой. Российский президент исполнил ее желание увидеть северное сияние и покататься на оленях.

В декабре российский лидер поговорил по телефону с восьмилетней Александрой Титоренко из Запорожской области, чью мечту — побывать у Деда Мороза — исполнили в рамках акции «Елка желаний».

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