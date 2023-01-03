Путин пообщался с восьмилетней Агатой, чью мечту с «Елки желаний» он исполнил

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой, чье желание — увидеть северное сияние и покататься на оленях — он исполнил. Об этом во вторник, 3 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой, — передает его слова РИА Новости.

Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» 22 декабря.

Главе государства также достались два желания от ребенка из Запорожской области, который мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Сначала Путин удивился, заметив, что дом новогоднего волшебника находится совсем не в Крыму. Но затем лидеру РФ объяснили, что это два разных желания, и тот пообещал исполнить оба.

Позднее Путин пообщался по телефону с восьмилетней Александрой Титоренко из Запорожской области, чью мечту — побывать у Деда Мороза — исполнили в рамках акции «Елка желаний».