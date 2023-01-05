Госдеп заявил, что США не доверяют объявленному РФ рождественскому перемирию

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У США нет большого доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом журналистам в четверг, 5 января, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Москва «не дала никаких оснований верить» тому, что предлагает. Помимо того, дипломат добавил, что Штаты опасаются, что Россия может использовать «любую паузу» в боевых действиях для перегруппировки и отдыха собственных сил. Прайс назвал заявление о перемирии «циничной уловкой».

Помимо этого, представитель Госдепа добавил, что со стороны РФ якобы цинично предлагать перемирие после того, как российские силы нанесли удары по украинским военным и инфраструктуре в новогоднюю ночь.

Также Нед Прайс подтвердил, что объявление о выделении Вашингтоном Украине нового пакета военной помощи последует в ближайшие сутки или около того. Он отказался уточнить, рекомендуют ли Штаты Киеву не прекращать огонь в ответ на объявление Москвой рождественского перемирия, утверждая, что Украина должна принимать решение по данному вопросу сама, пишет ТАСС.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев отказывается поддержать введение режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, который был предложен Россией.

До этого президент России Владимир Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.