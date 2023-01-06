В Казахстане не смогли найти альтернативных путей поставок нефти в обход России

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Казахстану не удалось наладить поставки нефтепродуктов в обход российской территории в 2022 году. Об этом говорится в статье для газеты «Известия».

По данным издания, в ушедшем году власти Казахстана регулярно заявляли, что хотят найти альтернативные маршруты для поставок своей нефти. Однако транзита, который мог бы заменить территорию России, так и не нашлось.

Уточняется, что для поиска альтернативных вариантов стране понадобится еще много лет.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона готова поддержать заявку Казахстана на транзит нефти в Германию через трубопровод «Дружба».

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен западными странами в отношении российской нефти.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», как запрет экспорта российской нефти по потолку цен повлияет на мировой рынок. По его словам, предлагаемые главой государства ограничения на продажу российской нефти верным шагом.