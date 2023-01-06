Пункты «Москва помогает» будут работать по графику площадок фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Ленинградский проспект, 5с1 Карта всех событий

Пункты сбора гуманитарной помощи для детей, проживающих на новых российских территориях, а также для участников спецоперации, открыты на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Все желающие могут принести туда новогодние подарки, игрушки, носки, перчатки и мужские средства личной гигиены до 8 января.

После завершения фестиваля москвичи смогут передать подарки детям и военным по адресам Ленинградский проспект, дом 5, строение 1, Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2, и другим.

Пункты сбора помощи работают с 10:00 до 19:00. При этом уточняется, что точки по сбору подарков в парках Москвы прекратят работу с 6 января.

30 декабря в столице прошла программа «Зимняя сказка» для приехавших по приглашению мэра детей участников спецоперации. Так, с 13 по 29 декабря дети посетили различные экскурсии, музеи и побывали на елке мэра Москвы.

На протяжении поездок гостей сопровождали волонтеры, которые помогали им ориентироваться по программе, маршруту и местам остановок. Одна из участниц елки мэра Москвы Дарья рассказала «Вечерней Москве», как прошло мероприятие.