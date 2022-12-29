Семья участника спецоперации посетила елку мэра Москвы

Фото: Пресс-служба «Гостиного двора»

Дети из семей участников специальной военной операции (СВО) посетили первые новогодние мероприятия в столице. Одним из событий стала елка мэра Москвы. Одна из ее участниц Дарья рассказала «Вечерней Москве», как прошло мероприятие.

Она вместе с дочерями посетила предновогоднее торжество. Ее муж был призван на службу по мобилизации. По ее словам, приглашение на мероприятие в Гостином дворе стало для семьи приятной неожиданностью.

— В этом году наш папа далеко, и мы все очень за него переживаем, но дети все равно ждут праздника и верят в чудо. Поэтому, когда мне позвонили и предложили билеты на новогодние елки, мы сразу решили, что обязательно туда пойдем, тем более для девочек это первые подобные представления. Они уже с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом и рассказывают друзьям в детском саду о предстоящем празднике, — рассказала Дарья.

Также стало известно, что дети участников спецоперации из разных регионов России посетили елку мэра Москвы. Гостей ждал в фойе волшебный «Новогодний московский экспресс», затем дети отправились в предновогоднее путешествие и узнали о праздничных семейных традициях.