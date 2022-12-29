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Дети участников СВО из регионов РФ посетили елку мэра Москвы

Лейла Алиева
Город
Дети участников СВО из регионов РФ посетили елку мэра Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Дети участников спецоперации из разных регионов России посетили елку мэра Москвы. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Гостей ждал в фойе волшебный «Новогодний московский экспресс», затем дети отправились в предновогоднее путешествие и узнали о праздничных семейных традициях. После этого они встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами известных фильмов и мультфильмов. Также ребятам показали новогодний спектакль, провели тематические мастер-классы и вручили сладкие подарки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новогодние мероприятия для детей участников СВО в столице стартовали еще 27 декабря. По словам заместителя главы департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимира Филиппова, детям также дарят подарки и абонементы на московские катки. Кроме того, для ребят разыгрываются небольшие представления.

Недавно в городе открыли свои двери еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает». Всего с начала декабря в Москве удалось собрать почти 43 тысячи новогодних подарков.

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