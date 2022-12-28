Дети участников СВО посетили первые новогодние представления в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дети из семей участников спецоперации посетили первые новогодние мероприятия в Москве. Для них подготовили множество развлекательных шоу.

По словам заместителя главы департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимира Филиппова, детям также дарят подарки и абонементы на московские катки.

— Вчера прошли первые новогодние представления для детей в возрасте от 3 до 13 лет: Елка мэра в Гостином Дворе, новогодние представления в Кремле и Большом московском цирке на проспекте Вернадского. Эти мероприятия будут продолжаться до 8 января, — добавил Филиппов.

Он также рассказал, что домой к малышам приезжают в гости Деды Морозы и дарят сладкие подарки. Также для ребят разыгрываются небольшие представления.

К организации программ присоединились 250 представителей молодежного совета комплекса социального развития, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В пятницу, 23 декабря, в Москве открыли свои двери еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает». Об этом сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. По ее словам, с декабря в Москве удалось собрать почти 43 тысячи новогодних подарков.