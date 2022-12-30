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В столице провели предновогоднюю программу для приехавших по приглашению мэра детей участников СВО

Лейла Алиева
Город
В столице провели предновогоднюю программу для приехавших по приглашению мэра детей участников СВО
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице прошла программа «Зимняя сказка» для приехавших по приглашению мэра детей участников спецоперации. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов.

— Мы подготовили программу «Зимняя сказка», чтобы показать ребятам столицу в канун Нового года и сделать так, чтобы от поездки остались только положительные эмоции. Все затраты город взял на себя, а мы подобрали экскурсионную программу, чтобы каждый ребенок смог увидеть разнообразие Москвы с ее музеями, парками и прогулками по украшенным улицам, — рассказал он.

Так, с 13 по 29 декабря дети посетили различные экскурсии, музеи и побывали на елке мэра Москвы. На протяжении поездок гостей сопровождали волонтеры, которые помогали им ориентироваться по программе, маршруту и местам остановок, говорится на официально сайте мэра Москвы.

Одна из участниц елки мэра Москвы, Дарья рассказала «Вечерней Москве», как прошло мероприятие. По ее словам, приглашение на мероприятие в Гостином дворе стало для семьи приятной неожиданностью

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