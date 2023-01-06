Минобороны обвинило Украину в обстрелах вопреки режиму прекращения огня

Фото: Depositphotos

Министерство обороны России подтвердило, что с 12:00 пятницы, 6 января, до 00:00 субботы, 7 января, был введен режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск, — передает Telegram-канал министерства.

С предложением ввести режим временного прекращения огня по причине Рождества изначально выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Позже российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложение России. По мнению украинского лидера, российская сторона якобы хочет объявить перемирие, чтобы затем атаковать украинскую армию «с новой силой».