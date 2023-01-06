«Это только цветочки»: Худяков разнес Галкина за украинский лозунг

Фото: YouTube / Азамат Мусагалиев

Юморист Максим Галкин*, произнесший со сцены украинский националистический лозунг, отрабатывает задания по антироссийской пропаганде. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Роман Худяков.

— Теперь ему нужна другая Родина. Ему нужны новые поклонники. Тот, кто его будет поддерживать, с кого он будет постоянно брать деньги, кто будет ходить на его концерты, — сказал он.

Из-за этого, считает Худяков, Галкин отрабатывает задания, чтобы заработать деньги и добиться расположения стран, настроенных против России. Залы на шоу юмориста будут пустые, если тот не будет критиковать Россию и спецоперацию, добавил экс-депутат.

Нынешнее поведение Галкина — лишь цветочки, уверен он. Уже вскоре комик будет говорить намного больше «гадостей про Россию», цитирует Худякова «360».

До этого стало известно, что Галкин произнес лозунг украинских националистов в ходе выступления в Дубае. Речь идет о лозунге «Слава Украине! Героям слава».

Как следует из опубликованной в соцсетях видеозаписи концерта, зритель из зала произнес первую часть лозунга, а шоумен — окончание фразы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.