Автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя машинами на Мичуринском проспекте

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Москва, Мичуринский проспект, 72к2 Карта всех событий

Две легковых машины столкнулись с автомобилем скорой помощи на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 6 января.

Авария произошла на Мичуринском проспекте в районе дома 72, корпус 2. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

Информация о пострадавших, а также обстоятельства ДТП выясняются. Движение в сторону области временно осуществляется по одной полосе, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло вечером 5 января на Севастопольском проспекте. Водитель автомобиля Porsche выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Skoda, а затем Volkswagen.

В результате столкновения пострадали четыре человека. Водитель автомобиля Porsche, по данным столичной прокуратуры, находился в состоянии наркотического опьянения.