Telegraph: Макрон нарушил военное табу, заявив об отправке Украине БМП AMX-10 RC

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Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив украинским властям боевые машины пехоты AMX-10 RC. Об этом написали обозреватели издания Telegraph Ник Гаттеридж и Джо Барнс.

— На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-миллиметрой пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила на Украину боевые машины западного производства. Красная черта перейдена, военное табу нарушено, причем самым неожиданным из кандидатов, — высказались они.

Также авторы статьи отметили, что своей инициативой французский лидер превзошел Соединенные Штаты, ФРГ и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Киева.

4 января сообщалось, что Макрон в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал ему отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. Это французский тяжелый бронеавтомобиль. Он часто классифицируется как колесный танк. Передачей этих боевых машин глава Франции надеется усилить военную мощь ВСУ.