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«Тройки» с Дедом Морозом появились в продаже в Москве

Георгий Соланович
Город
«Тройки» с Дедом Морозом появились в продаже в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В продаже появились тематические карты «Тройка», посвященные поезду Деда Мороза. Об этом в субботу, 7 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сегодня начали реализовываться карты с дизайном «Поезд Деда Мороза» тиражом пять тысяч экземпляров, приобрести лимитированную карту можно в кассах станций Кольцевой линии, в том числе на пересадочных, а также внутри нее, — цитирует Ликсутова Telegram-канал ведомства.

«Тройки» с Дедом Морозом появились в продаже в Москве Фото: Telegram / Дептранс Москвы

3 января в продаже появились три новые коллекционные «Тройки» с советскими автомобилями. На проездных изображены «Москвич-407», «Москвич-412» и ГАЗ-2401 «Волга» для службы такси.

Тираж коллекционных карт ограничен, приобрести их можно в сувенирных магазинах Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале и в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ.

Помимо этого, в городе выпустили новые тематические «Тройки» с изображением зимнего катка на ВДНХ и павильона № 1 «Центральный». Такие «Тройки» можно приобрести, например, в сувенирных магазинах, расположенных на станциях «Маяковская» и «Трубная».

Максим Ликсутов Карта «Тройка» Москва Дед Мороз
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