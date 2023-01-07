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В ЛНР объявили о ликвидации одного из главарей нацбатальона «Свобода»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В ЛНР объявили о ликвидации одного из главарей нацбатальона «Свобода»
Фото: Depositphotos

В городе Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировали одного из главарей украинского националистического батальона «Свобода» Александра Полищука. Об этом заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в субботу, 7 января.

— Сообщают, что в Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата «Свобода», уроженец Белой Церкви Александр Полищук с позывным Альпинист, — написал Киселев в Telegram-канале.

До этого Киселев заявил, что ВСУ в ближайшее время оставят город Соледар в ДНР. По его данным, украинские подразделения получили приказ на отступление.

При этом 30 декабря командование ВСУ направило отряды с иностранными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск.

В конце 2022 года советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.

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