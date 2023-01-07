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Астролог Глоба предрекла одному знаку зодиака богатство в начале 2023 года

Лейла Алиева
Общество
Астролог Глоба предрекла одному знаку зодиака богатство в начале 2023 года
Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Начало нового года для Овнов будут особенно хлопотным, но позже все поменяется. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

— Весна откроет период заработков, реализации личных планов, будут хорошие возможности крупных и мелких приобретений, — рассказала она.

По словам астролога, 2023 год завершится для представителей этого знака зодиака дорогами, прибылью, а также успехами в личных делах и финансах, передает Teleprogramma.pro.

До этого Глоба перечислила представителей зодиакального круга, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты.

Для знаков зодиака в финансовом плане 2023 год разделится на две части — первой половине знаков повезет в январе — июне, второй — в июле — декабре.

Таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подробным гороскопом для Дев на 2023 год. По ее словам, этот период будет напоминать представителям данного знака американские горки, но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно следует триумф.

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