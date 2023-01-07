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Польша не станет предоставлять Украине танки Leopard. Об этом в субботу, 7 января, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

— Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать, — приводит слова Моравецкого РИА Новости.

Таким образом он ответил на слова высокопоставленного польского дипломата о решении передать ВСУ немецкие боевые машины.

До этого в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки Штаты планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова политиков с Запада о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине подразумевают совершенно иную цель.

Газета NYT сообщила, что новая западная военная помощь украинским властям, в том числе грядущие поставки бронемашин, указывает на то, что Запад поддерживает наступательную тактику ВСУ и не желает прийти к мирным переговорам в ближайшее время.