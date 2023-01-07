Врач-генетик объяснил, почему низкие люди живут дольше высоких

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У людей низкого роста меньше проблем со здоровьем и они живут дольше. Об этом рассказал врач-генетик Александр Резник.

— Высокие люди живут меньше, чем невысокие. Действительно, у них чаще фиксируется случаи онкологии и других заболеваний. Причины точно не известны, — пояснил он.

Специалист добавил, что в 1992, 2003 и 2017 годах во время исследований удалось выяснить, что низкорослые люди живут дольше высоких, однако точные причины такой взаимосвязи пока не изучены до конца.

У высоких людей формируются крупные внутренние органы, что задействует гораздо больше клеток, чем у людей обычного роста. Следовательно, при делении есть вероятность, что одна из клеток может онкологически переродиться, добавил Резник в беседе с Пятым каналом.

До этого онколог Андрей Воробьев назвал признаки кашля, сигнализирующие о том, что у человека может быть раковая опухоль в легких. Он сообщил, что нужно обратить внимание на затяжной кашель, который не проходит в течение трех недель.