Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач-генетик объяснил, почему низкие люди живут дольше высоких

Лейла Алиева
Общество
Врач-генетик объяснил, почему низкие люди живут дольше высоких
Фото: Pixabay

У людей низкого роста меньше проблем со здоровьем и они живут дольше. Об этом рассказал врач-генетик Александр Резник.

— Высокие люди живут меньше, чем невысокие. Действительно, у них чаще фиксируется случаи онкологии и других заболеваний. Причины точно не известны, — пояснил он.

Специалист добавил, что в 1992, 2003 и 2017 годах во время исследований удалось выяснить, что низкорослые люди живут дольше высоких, однако точные причины такой взаимосвязи пока не изучены до конца.

У высоких людей формируются крупные внутренние органы, что задействует гораздо больше клеток, чем у людей обычного роста. Следовательно, при делении есть вероятность, что одна из клеток может онкологически переродиться, добавил Резник в беседе с Пятым каналом.

До этого онколог Андрей Воробьев назвал признаки кашля, сигнализирующие о том, что у человека может быть раковая опухоль в легких. Он сообщил, что нужно обратить внимание на затяжной кашель, который не проходит в течение трех недель.

Здоровье Медицина высокий рост
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте