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Авария с двумя автомобилями произошла на 49-ом километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Авария с двумя автомобилями произошла на 49-ом километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 49-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 49-го километра МКАД произошло столкновение со стоящей в четвертой полосе легковой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 8 января.

— Заняты две полосы из пяти. Рекомендуем выбирать пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого сообщалось, что на 32-ом километре МКАД водитель легковой машины не справился с управлением и въехал в дорожные работы. Заняты три полосы из четырех.

Еще одно ДТП произошло вечером 5 января на Севастопольском проспекте. Водитель автомобиля Porsche выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Skoda, а потом Volkswagen.

В результате столкновения пострадали четыре человека. Водитель автомобиля Porsche, по данным столичной прокуратуры, находился в состоянии наркотического опьянения.

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