SCMP: В Китае после отмены антиковидных мер скончались 20 ведущих ученых-инженеров

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В Китае после отмены антикоронавирусных ограничений начали умирать ведущие ученые-инженеры. За декабрь 2022 года в Инженерной академии КНР (САЕ) скончалось 20 сотрудников, сообщает газета South China Morning Post.

Власти КНР отменили антиковидные ограничения в начале декабря прошлого года. После этого статистика заболеваемости COVID-19 в стране начала резко увеличиваться. Агентство Bloomberg в декабре сообщало, что в Китае ежедневно происходит около миллиона случаев заражения коронавирусом и пять тысяч смертей от COVID-19. В материале говорится, что официально китайское руководство сообщало только о 2966 новых случаях заболевания за 21 декабря.

В SCMP отметили, что на фоне роста смертности от коронавируса в Китае начали умирать ведущие ученые и инженеры. При этом сама Инженерная академия КНР причину смерти 20 человек не указывает.

До этого врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему в Китае произошла вспышка коронавирусной инфекции и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время.