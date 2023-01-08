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Автодорожную часть Крымского моста закроют на 12 часов 10 января

Георгий Соланович
Общество
Автодорожную часть Крымского моста закроют на 12 часов 10 января
Фото: shutterstock

Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста будет запрещено с 04:00 до 16:00 10 января, сообщили в Минтрансе РФ в воскресенье, 8 января.

В Telegram-канале министерства отметили, что ограничения начнут вводить в 03:00 10 января. Запрет на движение транспорта необходим для проведения ремонтно-восстановительных работ, пишет издание «Профиль».

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября 2022 года. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

В ноябре 2022-го была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов. 6 января в Росавтодоре сообщили, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе 2023 года, еще два — в феврале.

После замены двух поврежденных пролетов в феврале специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.

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