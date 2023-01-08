Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Педиатр Тимаков: Неправильное пищевое поведение в детстве вызывает проблемы во взрослом возрасте

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Педиатр Тимаков: Неправильное пищевое поведение в детстве вызывает проблемы во взрослом возрасте
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Родители всегда озадачены здоровьем собственного ребенка, а рацион питания играет не последнюю роль в этом вопросе. Грамотно сформированные привычки пищевого поведения гарантируют здоровье как в детском возрасте, так и во взрослой жизни. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, на чем основывается правильный рацион питания для детей и как распределять микроэлементы в течение дня.

Главные правила

По словам врача-педиатра Евгения Тимакова, питание детей должно быть полноценным и разнообразным.

— В рационе детей должны присутствовать все продукты, кроме тех, которые содержат стабилизаторы и консерванты, — сообщил педиатр.

Он отметил главные правила, которых стоит придерживаться при планировании детского рациона:

  • Натуральные продукты.
  • Правильное приготовление — не сильно жареное, на пару или вареное.
  • Легкоусвояемые продукты.
  • Термическая обработка — перед употреблением должны быть теплыми.

Суточное распределение

Также сами продукты, по словам собеседника «ВМ», в течение дня должны распределяться правильно:

— Большее количество полезных веществ ребенок должен получать именно утром, потому что ночью организм тратит энергию на восстановление ферментов и иммунитета. А с утра организм всегда испытывает больше нагрузок, поэтому важно соблюдать баланс потребления белков, углеводов и витаминов, которые дают правильный старт новому дню, — пояснил Тимаков.

Горячую жидкую пищу, по словам педиатра, ребенок обязательно должен употреблять в обед.

— А после полноценного приема пищи в середине дня, детскому организму необходим полдник, который восполнит недостаток глюкозы, — добавил собеседник «ВМ».

По его словам, ужин ребенка не должен быть плотным, потому что необходимо исключить нагрузку на организм в результате переработки пищи в ночные часы.

— Лучше включить в ужин продукты со способностью естественного брожения, чтобы микробиоты кишечника работали полноценно, — порекомендовал Тимаков.

Кроме того, в осенне-зимний период в рационе питания детей обязательно должны быть продукты зеленого цвета: овощи и фрукты. Они помогут ребенку восполнить недостаток антиоксидантов и витаминов, подчеркнул медик.

— Если ребенок регулярно испытывает физические нагрузки, необходимо включать в рацион продукты, которые способствуют выработке серотонина — гормона счастья, чтобы у организма была возможность справляться со стрессами, — уточнил врач.

Правильные привычки

Однако специалист отметил, что для поддержания качественного уровня жизни ребенка необходимо прививать ребенку грамотные привычки питания с детства.

— Здоровье будущего ребенка формируется еще в момент зачатия мамой, а привычки формируются с рождения. Если с самого детства пищевое поведение сформировано неправильно, это может спровоцировать проблемы во взрослом возрасте, — предупредил Тимаков.

Он также порекомендовал соблюдать режим дня ребенка: вовремя укладывать ребенка спать и регулярно выводить его на прогулку.

Правильное питание Врачи Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте