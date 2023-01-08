Педиатр Тимаков: Неправильное пищевое поведение в детстве вызывает проблемы во взрослом возрасте

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Родители всегда озадачены здоровьем собственного ребенка, а рацион питания играет не последнюю роль в этом вопросе. Грамотно сформированные привычки пищевого поведения гарантируют здоровье как в детском возрасте, так и во взрослой жизни. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, на чем основывается правильный рацион питания для детей и как распределять микроэлементы в течение дня.

Главные правила

По словам врача-педиатра Евгения Тимакова, питание детей должно быть полноценным и разнообразным.

— В рационе детей должны присутствовать все продукты, кроме тех, которые содержат стабилизаторы и консерванты, — сообщил педиатр.

Он отметил главные правила, которых стоит придерживаться при планировании детского рациона:

Натуральные продукты.

Правильное приготовление — не сильно жареное, на пару или вареное.

Легкоусвояемые продукты.

Термическая обработка — перед употреблением должны быть теплыми.

Суточное распределение

Также сами продукты, по словам собеседника «ВМ», в течение дня должны распределяться правильно:

— Большее количество полезных веществ ребенок должен получать именно утром, потому что ночью организм тратит энергию на восстановление ферментов и иммунитета. А с утра организм всегда испытывает больше нагрузок, поэтому важно соблюдать баланс потребления белков, углеводов и витаминов, которые дают правильный старт новому дню, — пояснил Тимаков.

Горячую жидкую пищу, по словам педиатра, ребенок обязательно должен употреблять в обед.

— А после полноценного приема пищи в середине дня, детскому организму необходим полдник, который восполнит недостаток глюкозы, — добавил собеседник «ВМ».

По его словам, ужин ребенка не должен быть плотным, потому что необходимо исключить нагрузку на организм в результате переработки пищи в ночные часы.

— Лучше включить в ужин продукты со способностью естественного брожения, чтобы микробиоты кишечника работали полноценно, — порекомендовал Тимаков.

Кроме того, в осенне-зимний период в рационе питания детей обязательно должны быть продукты зеленого цвета: овощи и фрукты. Они помогут ребенку восполнить недостаток антиоксидантов и витаминов, подчеркнул медик.

— Если ребенок регулярно испытывает физические нагрузки, необходимо включать в рацион продукты, которые способствуют выработке серотонина — гормона счастья, чтобы у организма была возможность справляться со стрессами, — уточнил врач.

Правильные привычки

Однако специалист отметил, что для поддержания качественного уровня жизни ребенка необходимо прививать ребенку грамотные привычки питания с детства.

— Здоровье будущего ребенка формируется еще в момент зачатия мамой, а привычки формируются с рождения. Если с самого детства пищевое поведение сформировано неправильно, это может спровоцировать проблемы во взрослом возрасте, — предупредил Тимаков.

Он также порекомендовал соблюдать режим дня ребенка: вовремя укладывать ребенка спать и регулярно выводить его на прогулку.