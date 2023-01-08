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«Оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов продлили в Москве до 10 января

Лейла Алиева

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Погода в Москве
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«Оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов продлили в Москве до 10 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве до вечера вторника, 10 января, из-за сильных морозов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— Очень низкая температура. Период предупреждения до 21 часа 10 января. Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9–17 градусов по Цельсию ниже климатической нормы, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на Крещение в столице ожидаются околонулевые температуры. По его словам, прогнозы погоды на Крещение меняются ежедневно. Более точные данные можно будет получить за 5–7 дней до праздника.

Также Ильин рассказал «ВМ», какая погода будет в столице на предстоящей неделе. По словам эксперта, с 9 января в Москве начнется постепенное потепление.

До этого стало известно, что декабрь 2022 года в столице побил рекорд этого же периода 1981 года, когда в городе выпало 117 миллиметров осадков. Новый рекорд составил 129 миллиметров.

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