Женщина ударила ножом семилетнего сына в Подмосковье

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Многодетная мать напала с ножом на собственного сына в Коломенском микрорайоне Колычево. На момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за случившегося мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полицию на место происшествия вызвали местные жители. Врачи, также прибывшие по вызову, нашли в квартире семилетнего ребенка с ножевым ранением в живот.

Как рассказали соседи, семья с тремя детьми переехала в дом недавно и регулярно доставляет всем жильцам неудобства.

К настоящему моменту пострадавшего ребенка прооперировали, а младших детей забрали органы опеки, передает «МК».

4 января в кафе «Хинкальная Тбилисо» в подмосковных Мытищах во время ссоры со своим 50-летним коллегой 36-летняя гражданка Таджикистана Сайера Дусаева взяла в руки кухонный нож и нанесла мужчине несколько ранений в грудь. Он скончался до приезда скорой помощи.

Подозреваемую задержали через несколько часов сотрудники правоохранительных органов.