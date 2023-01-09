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Командир «Ахмата»: Соледар и Артемовск могут освободить в ближайшие дни

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Командир «Ахмата»: Соледар и Артемовск могут освободить в ближайшие дни
Фото: Минобороны РФ

Российские войска уже в ближайшие дни могут освободить Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом в понедельник, 9 января, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

— Я думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе. Потому что ЧВК «Вагнер» смогла добиться такого хорошего результата на тех участках, которые были особо значимыми непосредственно для логистики украинских формирований, — сказал он.

Алаудинов уточнил, что Соледар уже полностью окружен бойцами «Вагнера», которые постепенно продвигаются вперед. Украинским солдатам в настоящее время следует тщательно обдумывать пути отхода оттуда, сказал Алаудинов в эфире Первого канала.

До этого советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.

30 декабря 2022 года командование ВСУ направило отряды с зарубежными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление ВС России.

Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в городе Артемовске есть тоннели с оружием Первой мировой войны. При этом «вишенкой на торте» он назвал систему соледарских и бахмутских шахт, где находится не только скопление людей на глубине 80–100 метров, но и перемещаются БМП и танки.

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