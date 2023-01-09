В больнице рассказали о состоянии госпитализированного Михалкова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кинорежиссер и актер Никита Михалков все еще остается в реанимации. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил представитель больницы, где находится артист.

— Пациент находится в отделении реанимации, — передает его слова РИА Новости.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что именитый режиссер мог столкнуться с бактериальным поражением. В большинстве случаев болезнь вызывается пневмококком — бактерией, которая приводит не только к воспалению легких, но и к менингитам и гайморитам.

Информация о том, что Михалкова в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских больниц, появилась в СМИ 5 января.

6 января сообщалось, что Михалков находится в реанимации в одной из столичных больниц. Уточняется, что режиссера перевезли в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики. Его пресс-секретарь в свою очередь сообщила, что Михалков был доставлен в медучреждение с гриппом.