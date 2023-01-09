Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В больнице рассказали о состоянии госпитализированного Михалкова

Евгений Белоусов
Общество
В больнице рассказали о состоянии госпитализированного Михалкова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кинорежиссер и актер Никита Михалков все еще остается в реанимации. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил представитель больницы, где находится артист.

— Пациент находится в отделении реанимации, — передает его слова РИА Новости.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что именитый режиссер мог столкнуться с бактериальным поражением. В большинстве случаев болезнь вызывается пневмококком — бактерией, которая приводит не только к воспалению легких, но и к менингитам и гайморитам.

Информация о том, что Михалкова в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских больниц, появилась в СМИ 5 января.

6 января сообщалось, что Михалков находится в реанимации в одной из столичных больниц. Уточняется, что режиссера перевезли в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики. Его пресс-секретарь в свою очередь сообщила, что Михалков был доставлен в медучреждение с гриппом.

Здоровье Никита Михалков Знаменитости
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте