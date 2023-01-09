Пригожин посоветовал Смольянинову показаться психиатру

Фото: YouTube / Скажи Гордеевой (Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

Актера Артура Смольянинова необходимо срочно отправить на лечение после его антироссийских высказываний. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин.

— Все люди, которые воинствующие, которые пытаются высказываться агрессивно в адрес собственной страны, будучи ее гражданами, являются абсолютно нездоровыми людьми. Мы сегодня сталкиваемся с высказываниями ублюдскими просто. Что можно еще сказать? Какую можно дать оценку подобным заявлениям? — отметил он.

По мнению продюсера, родину не выбирают, а свое место жительства можно сменить всегда, однако исключение составляют тяжелые для Отечества периоды. Пригожин добавил, что также не понимает, как можно желать превратить землю, на которой живут и растут его дети, в пепел, передает Пятый канал.

До этого Смольянинов заявил, что готов отправиться в зону специальной военной операции и воевать за украинскую сторону. Актер считает, что именно таким образом он смог бы «защитить своих братьев» друг от друга.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его слов. В СК напомнили, что в одном из своих недавних интервью актер сделал ряд неприемлемых заявлений, направленных против страны.