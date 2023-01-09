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Учебный корпус и детский сад ввели в эксплуатацию в 17-м квартале Некрасовки

Евгений Белоусов
Город
Учебный корпус и детский сад ввели в эксплуатацию в 17-м квартале Некрасовки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Здания учебного корпуса на 350 мест и детского сада на 275 воспитанников в 17-м квартале района Некрасовка в ЮВАО ввели в эксплуатацию. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В 17-м квартале Некрасовки формируется крупный образовательный кластер для 2075 детей разного возраста. На сегодня уже построены учебный корпус на 350 мест, два детских сада на 275 и 300 мест, — сказал он.

Загрутдинов уточнил, что учебный корпус предназначен для старшеклассников. Так, в нем обустроены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, библиотека с медиатекой и спортзал с раздевалками и душевыми.

В трехэтажном здании детского сада обустроены младшие, средние и старшие группы для детей в возрасте от трех до семи лет, говорится на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого стало известно, что шестой детский сад на 350 воспитанников начали строить в составе жилого комплекса «Первый Московский» в поселении Московском. В рамках проекта инвестор построит и откроет пять детских садов на 1310 мест и три школы на 2750 учеников.

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги по строительству в столице за 2022 год. Он отметил, что за прошедший год в городе ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

Строительство Москва Детские сады Рафик Загрутдинов Район Некрасовка
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